Стала известна дата выхода смартфона Huawei P40

Недавно компания Huawei объявила о том, что флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в конце марта этого года. Сегодня китайские источники сообщили более точную дату – 26 марта. При этом конкурент Samsung Galaxy S20 появится в продаже 13 марта, а более доступный Xiaomi Mi 10 можно будет купить уже 14 февраля. Напомним, что Huawei P40 прочат загнутый со всех сторон дисплей, многомодульную тыльную камеру с 10-кратным оптическим зумом, топовый фирменный чипсет Kirin 990, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. При этом цена смартфона может составить всего 500 долларов.