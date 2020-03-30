Стала известна дата выхода смартфона OnePlus 8

Компания OnePlus официально объявила о том, что смартфоны линейки OnePlus 8 будут представлены 14 апреля. Как и следовало ожидать, сама презентация будет проходить в формате онлайн-трансляции. По предварительным данным, OnePlus 8 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. OnePlus 8 Pro прочат изогнутый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью 1400 кд/м2. Дата начала продаж смартфона пока не сообщается.