Стала известна европейская цена Google Pixel 9a

Сетевое издание Dealabs поделилось подробностями о смартфоне Google Pixel 9a, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат станет доступен для предзаказа 19 марта, а уже через неделю стартуют открытые продажи. Смартфон выйдет в черной, белой, фиолетовой и розовой расцветках по цене в 550 и 650 евро за версии с 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Ранее сообщалось, что Pixel 9a оснастят батареей ёмкостью 5100 мАч, 6,285-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 2700 нит, корпусом с плоской металлической рамой, процессором Tensor четвертого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Quad Dual Pixel Camera) и 13 Мп (сверхширик).