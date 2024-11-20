Стала известна европейская цена OPPO Find X8 Pro

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл цену европейской версии флагманского смартфона OPPO Find X8 Pro, которую представят 21 ноября. Итак, за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в Старом Свете попросят 1200 евро. В Китае та же версия стоит 840 долларов.

Напомним, что новинка получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой LTPO 120 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5910 мАч и поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно.
Представлен бюджетный смартфон Meizu mblu 21…
Компания Meizu пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью mBlu 21, которая оценена в рамках попул…
Motorola Razr 50s протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Motorola Razr …
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro засветился в сети …
Китайский информатор WhyLab сообщает, что геймерский смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro прошел сертификацию в …
Microsoft запустит свой магазин приложений на Android…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft планирует обновить своё мобильное приложение X…
ASUS выпустит смартфон ROG Phone 9 FE…
Профильный ресурс GizmoChina обнаружил в базе данных IMEI DB упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone…
Смартфон Vivo X200 показали на фото …
Компания Vivo опубликовала первую фотографию передней панели смартфона X200, который еще не был представл…
iPhone 16 будет продаваться хуже Pro-версии…
До официального анонса линейки iPhone 16 остаются считанные часы и перед началом грандиозного мероприятия…
Флагманский смартфон iQOO 13 сразу стал хитом продаж …
Компания iQOO отчиталась о первых успехах смартфона iQOO 13, который был представлен в Китае пару дней на…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor