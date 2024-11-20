Стала известна европейская цена OPPO Find X8 Pro

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл цену европейской версии флагманского смартфона OPPO Find X8 Pro, которую представят 21 ноября. Итак, за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в Старом Свете попросят 1200 евро. В Китае та же версия стоит 840 долларов.

Напомним, что новинка получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой LTPO 120 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5910 мАч и поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно.