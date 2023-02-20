Стала известна европейская цена Redmi Note 12 Pro+

Авторитетный инсайдер SnoopyTech раскрыл стоимость европейских версией недавних новинок от бренда Redmi. Итак, за Redmi Note 12 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти попросят 280 или 300 евро. Redmi Note 12 Pro 5G в единственном варианте с 6/128 ГБ памяти обойдется в 400 евро, а Redmi Note 12 Pro+ 5G с 8/256 ГБ будет стоить 500 евро. Стоит заметить, что тот же Xiaomi 12T Pro на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 продают за 580 евро. Для сравнения, в Китае Redmi Note 12 Pro+ оценен в 290 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки.