Стала известна европейская цена Xiaomi 13 Ultra

Два европейских ритейлера раскрыли цену на топовый смартфон Xiaomi 13 Ultra, который уже давно продается в Китае. Итак, в Нидерландах за версию с 512 ГБ флеш-памяти попросят 1300, а в Германии – 1280 евро. При этом, в Китае базовая версия с 12/256 ГБ оценена в 875 долларов.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.
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