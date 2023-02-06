Стала известна индийская цена Poco X5 Pro 5G

В сеть утекло рекламное изображения смартфона Poco X5 Pro 5G, демонстрирующее его характеристики и цену в Индии. В рамках предварительного заказа за новинку попросят 225 долларов. Ранее сообщалось, что в Европе Poco X5 Pro 5G будет стоить 380 евро. Даже если обратить внимание на разницу в объеме памяти, цены все равно отличаются очень сильно.

Что до параметров, постер подтверждает наличие дисплея Xfinity AMOLED с частотой обновления 120 Гц, основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп и однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 778G. Старт розничных продаж смартфона в Индии запланирован на 13 февраля, а презентация состоится уже завтра.