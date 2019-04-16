Стала известна международная цена Samsung Galaxy A70

2019-04-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A70; [155]
Авторитетный инсайдер Sudhanshu1414 раскрыл цены на смартфон Samsung Galaxy A70, который был представлен на прошлой неделе. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 359 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 430 долларов. В России младшая версия выйдет в мае по цене 29 990 руб. Стоит отметить, что этот же инсайдер ранее подтвердил цены на смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой.

Напомним, что Galaxy A70 оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем формата Infinity-U с разрешением 1080:2400 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 670, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.

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