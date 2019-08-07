Стала известная российская цена Samsung Galaxy Note10

В сети появилась информация о российских ценах на смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены уже сегодня. Samsung Galaxy Note10 будет стоить от 76 990 рублей, а Galaxy Note10+ стартует от 89 990 рублей. Прошлогодний Galaxy Note9 стартовал в России с цены в 69 990 рублей за версию на 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ. Что до европейских цен, то Samsung Galaxy Note10 с 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 949 евро, а Galaxy Note10+ будут – 1099 и 1199 за варианты с 256 и 512 ГБ флэш-памяти. Таким образом, грядущие новинки Samsung станут одними из самых дорогих смартфонов на российском рынке.