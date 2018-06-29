Стали известны цена и характеристики Vivo Z1i

Сетевые источники поделились исчерпывающей информацией о смартфоне Vivo Z1i, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат должен получить 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей с соотношением сторон 19:9, однокристальную систему Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, камеру для селфи на 16 Мп, аккумулятор на 3180 мАч, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Габариты устройства равны 154,81:75,03:7,89, а масса –149,3 г. Продажи Vivo Z1i стартуют уже 2 июля по цене 300 долларов.