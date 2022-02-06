Стали известны цена смартфоны серии Redmi K50

Сетевые источники раскрыли информацию о ценах на смартфоны серии Redmi K50, в которую войдут четыре модели. Итак, базовая версия Redmi K50 будет стоить в Китае 315 долларов. Этот смартфон получит восьмиядерную платформу Snapdragon 870 и поддержку 67-Вт проводной зарядки. Redmi K50 Pro с чипсетом MediaTek Dimensity 8000 и 66-Вт зарядкой обойдется в 425 долларов. Redmi K50 Pro+ на более мощной платформе Dimensity 9000 и поддержкой зарядки на 120 Вт будет стоить 520 долларов, а за Redmi K50 Gaming на топовой однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 1 попросят 550 долларов. Выход Redmi K50 Gaming и Redmi K50 ожидается уже в этом месяце, а двух других моделей – в следующем.

Комментарии и отзывы Redmi K50
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