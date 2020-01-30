Стали известны характеристики Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G.

Согласно слухам, смартфон оснастят OLED дисплеем на 6.4 дюйма с разрешением FHD+. Также на экране будет вырез для селфи-камеры в левом углу.

За производительность будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с модемом Snapdragon X55 5G и 16 ГБ ОЗУ. Встроенный накопитель получит объём 512 ГБ. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор на 5250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Ещё новинка получит квадро камеру с главным модулем на 108 Мп. Работать будет флагман на ОС Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 11.