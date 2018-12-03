Стали известны технические характеристики смартфона Huawei Enjoy 9

2018-12-03, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Huawei Enjoy 9; [132]
Дизайн и технические характеристики смартфона Huawei Enjoy 9 с кодовым именем DUB-AL00 стали известны до анонса. Девайс получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 450 и 4 ГБайт оперативная память. Основная двойная камера новинки будет представлена сенсорами на 13 и 2 Мп. Единственная селфи-камера с разрешением 8 Мп разместится в каплевидном вырезе на лицевой панели. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью на 4000 мА.ч. В качестве операционной системы выступит Android 8.1 Oreo. Гаджет предположительно будет выпущен в голубом, черном, красном и фиолетовом цветах корпуса. Стоимость новинки составит около 215 долларов. О дате анонса и старте продаж смартфона пока не сообщается.


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