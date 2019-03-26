Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A60

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A60, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9, аккумулятор емкостью 3410 мАч, восьмиядерный процессор (предположительно, Snapdragon 675), 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 32-Мп фронтальную камеру и тройную основную камеру на 16 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Цена и дата официальной презентации пока не сообщаются.