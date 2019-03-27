Стали известны новые рендеры грядущего флагмана OnePlus 7

В сети появились новые рендеры нового смартфона под названием OnePlus 7. Девайс получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Основой устройства станет процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 8 до 12 ГБ оперативная память и до 256 ГБ ПЗУ. Основная камера будет состоять из датчиков на 48, 20 и 5 Мп, а фронтальную на выдвижном механизме оснастят 16-мегапиксельным сенсором. Дебют OnePlus 7 ожидается во втором квартале 2019-го года. О стоимости OnePlus 7 пока не сообщается.