Стали известны отличия между Redmi 8, Redmi Note 8 и Note 8 Pro

Официальный анонс смартфонов Redmi 8, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro ожидается в ближайшее время, но подробные характеристики грядущих новинок по-прежнему неизвестно. Сегодня сетевые источники раскрыли некоторые отличия смартфонов друг от друга. Итак, смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели. При этом камера Redmi Note 8 будет расположена в левом верхнем углу задней панели, а у Note 8 Pro – по центру. Что до бюджетного Redmi 8, то он довольствуется двойной камерой по центру. Согласно предыдущим слухам, презентация смартфонов состоится 29 августа.