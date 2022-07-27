Стали известны параметры смартфона Redmi K50S Pro

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о еще не представленном смартфоне Redmi K50S Pro, который появится в международной продаже под названием Xiaomi 12T Pro. Итак, аппарат получит тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdargon 8 Plus Gen 1, селфи-камеру на 20 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, стереодинамики, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 445 долларов.