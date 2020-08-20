Стали известны параметры смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M51

Профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M51, главной особенностью которого должен стать аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Устройству также прочат производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 730 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth LE, модуль NFC и предустановленную операционную систему Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.x. Официальный дебют смартфон ожидается в сентябре.