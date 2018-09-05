Стали известны сроки продаж и цена смартфона HTC U12 Life

2018-09-05, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - HTC U12 Life; [61]
Стали известны сроки продаж и примерная цена смартфона под названием HTC U12 Life. Гаджет HTC U12 Life получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства HTC U12 Life лежит Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. В наличии имеется дактилоскопический сканер, селфи-камера с разрешением 13 МП, а также основная камера, состоящая из двух блоков оптики на 16 МП и 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА.ч. Габариты устройства составляют: 158,5 * 75,4 * 8,3 мм. Новинка в России появится в продаже в конце октября по цене примерно 25 000 рублей.


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