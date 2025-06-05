Стали известны все расцветки Google Pixel 10

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о расцветках смартфонов серии Google Pixel 10, официальный релиз которой состоится 20 августа. Итак, базовая модель Pixel 10 выйдет в цветовых вариантах Ultra Blue, Limoncello, Iris, Midnight. Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL получат расцветки Sterling Gray, Light Porcelain, Midnight и Smoky Green. Наконец складной Pixel 10 Pro Fold выйдет в цветах Sterling Gray и Smoky Green. Ранее сообщалось, что все новинки оснастят топовым 3-нанометровым процессором Tensor пятого поколения и новой функцией Pixel Sense, которая обрабатывает данные прямо со смартфона и выдает контекстные подсказки из системных и сторонних приложений.