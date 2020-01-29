Старые iPhone получили поддержку функции FiLMiC Pro

Новое семейство iPhone 11 имеют одну возможность съёмки видео одновременно на несколько модулей с помощью приложения FiLMiC Pro. Теперь такая возможность добралась и до старых моделей смартфонов компании Apple.

Камера научилась снимать видео одновременно со всех модулей: широкоугольной, ультраширокоугольной, телефото в Pro-версиях iPhone и фронтальной. И пользователь мог выбирать более удачные кадры съёмки,но снимать можно было только через специальное приложение.

Смартфоны iPhone которые поддерживают эту функцию: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Maх, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.