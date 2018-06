Старт продаж MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE в России!

18 июня 2018 – компания MEIZU объявляет о старте продаж смартфонов MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE в России!Напомним, в марте 2018 года компании MEIZU исполнилось 15 лет. Специально к этому событию была создана линейка смартфонов: MEIZU 15 PLUS, MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE. Без бровей и без рамок! Новые смартфоны MEIZU оснащены традиционными дисплеями с соотношением сторон 16:9, способными отображать большее количество информации по сравнению с аналогами с соотношением сторон 18:9. Однако новые устройства всё равно отлично ложатся в руку и не кажутся широкими, благодаря отсутствующим рамкам по бокам. В MEIZU 15 LITE и MEIZU 15 установлены дисплеи диагональю 5.46” с разрешением FullHD. Смартфон MEIZU 15 получил матрицу Super AMOLED с поддержкой режима Always ON, а MEIZU 15 LITE понравится любителям классических IPS матриц. Экраны всех трёх смартфонов защищены надежным стеклом с эффектом 2.5D.

Максимальная производительность, игровые решения. Для новой линейки устройств MEIZU выбрали лучшие по соотношению цены и производительности чипсеты от Qualcomm.В MEIZU 15 установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 660 (64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Kryo 260 2.2 ГГц), мощный графический чип Adreno 512, а также 4 ГБ быстрой оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.Самый доступный по цене из новинок - MEIZU 15 LITE, вопреки ожиданиям, также получил производительный чип Qualcomm - Snapdragon 626 (MSM8953 Pro, 64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Cortex-A53 2.2 ГГц) с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью microSD карты (вместо второй симки).

Таким образом, обе новинки – это весьма производительные решения, которые позволят не только насладиться быстрой и плавной работой интерфейса смартфона, но и без проблем поиграть в любые игры, включая и требовательные к графике тайтлы.Особенное внимание в новых смартфонах было уделено камерам. Так MEIZU 15 получил продвинутое решение на базе двойного сенсора Sony IMX 380 + Sony IMX350, 12 Мп + 20 Мп, 1.55 um, 6 линз, f/1.8 + f/2.0, поддерживается оптическая стабилизация для 12 Мп модуля, фазовая и лазерная фокусировка, 6 сегментная вспышка, а также защитное сапфировое стекло и 3-кратный оптический зум.Основная камера MEIZU 15 LITE – это 12 Мп сенсор Sony IMX 362, 1.55 um, 6 линз, f/1.9, с оптической стабилизацией и очень быстрой фазовой фокусировкой.

В обоих смартфонах установлены одинаковые фронтальные камеры с 20 Мп модулем Sony IMX 376, 5 линз, f/2.0. Таким образом, с новыми смартфонами MEIZU пользователи смогут без проблем создавать отличные фотоснимки, в том числе и в условиях недостаточной освещенности, а также при желании делать отличные селфи на 20 Мп фронтальную камеру! Широчайшие возможности ручных настроек, а также огромное количество фильтров, встроенных в приложение камеры и галереи на смартфоне, позволят получить идеальные фото в любых условиях.Как известно, 15 лет назад MEIZU начала свою историю с выпуска отличных mp3 плееров, и познания компании в создании музыкальных устройств – безграничны. Благодаря чему смартфоны MEIZU заслуженно имеют репутацию одних из лучших музыкальных устройств среди пользователей. В своей юбилейной линейке смартфонов MEIZU особенное внимание уделили музыкальной начинке устройств. И конечно же, оба смартфона получили 3.5 мм джек для традиционных наушников!

В MEIZU 15 есть мощный аудиочип Hexagon 680, а также «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешних стереодинамиков, которые воспроизводят чистый и мощный звук!Равно как и MEIZU 15 LITE не остался без интегрированного решения для звука! В новинке встроен Hi-Fi аудиочип Cirrus Logic CS47L33, а также SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешнего динамика.Новые смартфоны MEIZU способны удовлетворить желания каждого любителя музыки, по качественному, мощному, детальному звучанию как в наушники, так и на внешние динамики!Оба смартфона оснащены стандартным набором модулей беспроводной связи, включая Wi-Fi Dual Band, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС модули. Все смартфоны поддерживают работу с двумя сим-картами, а также имеют поддержку набора всех необходимых для работы в России частот LTE, включая band20.

Несмотря на высокопроизводительную начинку, обе новинки от MEIZU способны показать блестящую автономность: 1-2 дня без подзарядки в зависимости от сценария использования устройства. В MEIZU 15 LITE и MEIZU 15 установлена батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки (адаптер быстрой зарядки, конечно же, идет в комплекте).Кроме новых смартфонов, MEIZU представили обновление фирменной оболочки FLYME 7. FLYME – это уникальная система, полностью меняющая интерфейс привычного Android, делая его более понятным и простым, красивым, функциональным, удобным, быстрым и безопасным. FLYME 7 получила обновленный интерфейс, новые иконки и анимации, новые уведомления, более быструю и плавную работу, новый оконный режим работы с возможностью ответа на пуш-уведомления в окне. Специальный ИИ OneMind нового поколения определяет лица на фотоснимках и позволяет сортировать их, а также лучше обрабатывать изображения в редакторе галереи. А также вместе с FLYME 7 пользователи получат функцию разблокировки смартфона по распознаванию лица, всего за 0.1 секунды! Все это уже реализовано в обеих новинках серии MEIZU 15!

Официальные цены на MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE в России:

MEIZU 15, 64 ГБ: 34 990 рублейMEIZU 15 LITE, 32 ГБ: 21 990 рублей

На старте продаж в России MEIZU 15 доступен в черном и синем цветах, а MEIZU 15 LITE – в классическом черном и невероятно выразительном красном. Другие цвета появятся в продаже чуть позже, в середине лета.Особое внимание стоит обратить на MEIZU 15 в идеальном белом цвете с керамической поверхностью. Корпус смартфона изготовлен по уникальной технологии – на прочную металлическую крышку сложным способом наносится белоснежное керамическое покрытие. MEIZU 15 в белом цвете появится в продаже в России в начале июля.

Сравнение характеристик MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE:

MEIZU 15 MEIZU 15 LITE Поддержка SIM Две nanoSIM-карты с поддержкой LTE Две nanoSIM-карты с поддержкой LTE (комбинированный слот) Экран 5.46'', 1920x1080, AMOLED, 2.5D стекло 5.46'',1920x1080 2.5D стекло Процессор Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 626 Графика Adreno 512 Adreno 506 Память 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной памяти 4 ГБ оперативной памяти + 32 ГБ встроенной памяти + слот под карту microSD Основная камера 12 Мп + 20 Мп 12 Мп Фронтальная камера 20 Мп 20 Мп Hi-Fi Аудио SmarPA Cirrus Logic CS35L35, «шумодав» Qualcomm Fluence, аудиочип Hexagon 680, стереозвук из динамиков SmarPA Cirrus Logic CS35L35, аудиочип Cirrus Logic CS47L33 Дополнительно 3.5 мм мини-джек, mEngine, сканер отпечатков пальцев, распознавание лица 3.5 мм мини-джек, mEngine, сканер отпечатков пальцев, распознавание лица Интерфейсы Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, Beidou Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, Beidou Аккумулятор 3000 мАч, быстрая зарядка mCharge 3000 мАч, быстрая зарядка mCharge Габариты 143 х 72 х 7.25 мм 143.62 х 72.38 х 7.45 мм Вес 152 г 145 г

Сегодня MEIZU объявляет о начале приема предзаказов на ограниченную серию MEIZU 15 в белом керамическом корпусе, по цене 34 990 рублей. Оставляя оплаченный предзаказ на официальном сайте mymeizu.ru, каждый покупатель получит в подарок проводную трехдрайверную стерео-гарнитуру MEIZU FLOW. Таким образом, оформив оплаченный предзаказ на MEIZU 15, покупатель получит идеальное музыкальное решение: отличный смартфон с Hi-Fi аудиочипом и одни из лучших наушников, способных в полной мере раскрыть потенциал устройства.