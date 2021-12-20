Старт продаж смартфонов Infinix Infinix NOTE 11 и HOT 11 PLAY в России

Сегодня международная технологическая компания Infinix объявила об официальном запуске смартфонов NOTE 11 NFC и HOT 11 PLAY на российском рынке. Infinix продолжает расширять модельный ряд популярных линеек, предоставляя пользователям возможность выбрать устройство, максимально точно соответствующее их предпочтениям.

NOTE 11 стал первым смартфоном серии NOTE с AMOLED-дисплеем и одним из наиболее доступных предложений на рынке, оснащенных этой технологией. Устройство примечательно стильным и тонким корпусом, а его матовая текстура предотвращает появление отпечатков пальцев. В версии для российского рынка также присутствует модуль NFC, который позволит совершать бесконтактные платежи в магазинах, а также использовать смартфон в качестве цифрового ключа, для передачи данных и т.д.

FHD+ 6,7-дюймовый AMOLED дисплей новинки имеет разрешение 1080 x 2400, а его максимальная яркость достигает 750 нит. Частота дискретизации касания составляет 180 Гц.

В России смартфон будет доступен в версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. В NOTE 11 установлен аккумулятор большой емкости на 5000 мАч. В комплекте также идет быстрая зарядка на 33 Вт с функцией Super Charge.

За фотографии в Infinix NOTE 11 отвечает основной 50-мегапиксельный модуль с четверной вспышкой и двумя вспомогательными объективами (2 Мп портретный и ИИ-камера для определения сцен в кадре). В качестве фронтальной камеры использован 16 Мп объектив с функцией бьютификации и возможностью создания программного эффекта боке.

В качестве аппаратной платформы выступает MediaTek Helio G88, который выполнен в двухчиповой компоновке – параллельно основному процессору работает отдельный модуль, отвечающий за вывод изображения на экран.

HOT 11 PLAY - этот смартфон призван заменить предыдущее поколение, Infinix HOT 10 PLAY. HOT 11 PLAY – это недорогое устройство начального уровня с необычным и привлекательным дизайном задней панели. Одной из ключевых особенностей смартфона стало наличие встроенного хранилища на 128 Гб постоянной памяти – по-настоящему внушительный объем для этого ценового сегмента. Также смартфон получил большой аккумулятор на 6000 мАч, существенно расширяющий автономность пользователей.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым HD+ IPS дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. Полезная площадь экрана составляет 90,66%, соотношение сторон – 20,5: 9.Infinix HOT 11 PLAY использует процессор MediaTek Helio G35, а также обладает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения последней до 512 ГБ с помощью карты microSD. Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч с технологией Power Marathon позволит пользователям проводить длительные игровые сессии, не беспокоясь о времени автономной работы. Аккумулятор обеспечивает 37,4 часа непрерывной игры и 55 дней в режиме ожидания.

В качестве основной используется камера на 13 Мп, в то время как для съемки селфи предусмотрен 8 Мп объектив с функцией бьютификации на основе искусственного интеллекта.

NOTE 11 будет доступен в двух цветах: белый и черный. HOT 11 PLAY пользователи смогут приобрести в черном и золотистом исполнении.
Комментарии и отзывы Infinix Infinix NOTE 11
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