Стартовая партия складного Xiaomi Mix Fold полностью раскуплена

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тен Томас объявил о том, что вся стартовая партия представленного вчера складного смартфона Mix Fold была раскуплена за несколько секунд. Причем речь идет о предварительных заказах, а старт розничных продаж намечен на 16 апреля. Объем первой партии составил 22 тысячи устройств. Напомним, что версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 1300 евро, с 12/512 ГБ – 1430 евро и 16/512 ГБ – 1700 евро.

Новинка оснащается 8,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым экраном с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 5020 мАч и поддержкой проводной подзарядки на 67 Вт.