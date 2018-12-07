Стартовал бета-тест Android 9.0 Pie на Xiaomi Mi 8 Lite

2018-12-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 Lite ; [99]
Компания Xiaomi дала старт бета-тестированию прошивки MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 8 Lite. На официальном форуме доступна соответствующая ссылка. Прошивка привносит обновленный интерфейс, новый дизайн иконок, системные звуки, систему навигации на базе жестов, адаптивный аккумулятор, адаптивную яркость экрана и другие нововведения. Выход финальной стабильной версии MIUI 10 для Mi 8 Lite должен состояться в ближайшее время.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite оснащается сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 3350 мАч и сканером отпечатков пальцев.

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