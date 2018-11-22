Стартовал бета-тест Android 9.0 для флагманского смартфона LG G7 ThinQ

В Южной Корее началось открытое бета-тестирование операционной системы Android 9.0 Pie для пользователей флагманского смартфона LG G7 ThinQ. Стабильная версия прошивки станет доступна для всех владельцев устройства уже в декабре, а до конца ноября должен стартовать открытый бета-тест в США и Европе. Напомним, что первым смартфоном LG на Android 9.0 Pie стал LG G7 One. На подходе обновление и для флагманской модели LG V40 ThinQ.

Напомним, что LG G7 ThinQ оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120:1440 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4/6ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 16 Мп+16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки. Также отметим Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, защиту от воды и пыли IP68, стандарт MIL-STD 810G по прочности и поддержку функций искусственного интеллекта ThinQ.