Стартовал предзаказ Blackview HERO 10 со скидками

Blackview HERO 10 это один из самых доступных смартфонов с изогнутым экраном на сегодняшний день. Впервые он был представлен на выставке MWC 2024 и сейчас уже доступен с хорошим дисконтом на время предзаказа в официальном магазине Aliexpress.

Оснащен смартфон 6.9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Его пиковая яркость 1300 нит. Помимо этого установлен внешний компактный 1.19 дюймовый дисплей с разрешением 390х390 пикселей.

В качестве платформы используется бюджетная платформа MediaTek Helio G99 с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объемом 256 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 4000 мАч, поддерживается 45 Вт.

Установленный в нем шарнир рассчитан на 250 000 складываний. В собранном состоянии занимает ограниченное пространство. На момент старта установлена Android 13 с оболочкой DokeOS 4.0. Обещают поддерживать выпуском обновлений до Android 16.