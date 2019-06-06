Стартовал сбор предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom

OPPO объявляет о старте предзаказа с 7 июня по 14 июня на смартфон OPPO Reno 10x Zoom. В рознице смартфон появится с 15 июня, по цене 64 990 рублей. Reno 10x Zoom будет доступен в официальном онлайн-магазине, а также в «МВидео» и «Эльдорадо». Покупатели, оформившие предзаказ в магазинах ретейлеров, получат в подарок беспроводную акустику JBL Charge 4, стоимостью 8 490 рублей.

Уникальной особенностью нового Reno является 10-кратный гибридный зум. На нём установлена тройная камера, в которую входит основная HD-камера на 48 МП, ультраширокоугольная камера на 8 МП и телефотокамера на 13 МП, обеспечивающая невероятно высокое качество изображения при съемке с большого расстояния. Все три камеры работают одновременно — это позволяет усилить преимущества каждого отдельно взятого объектива и оптимизировать качество изображения в различных диапазонах увеличения для обеспечения стабильного 10-кратного зума. В дополнение к этому в Reno 10x Zoom используется двойная система оптической стабилизации для основного объектива — она повышает качество съемки при любых условиях.