Стартовали часы OnePlus Watch Lite, смартфон OnePlus 15R и планшет OnePlus Pad Go 2

Начались мировые продажи смартфона OnePlus 15R, который уже можно приобрести в России через онлайн-площадки, например, AliExpress. Этот аппарат оснащен крупным дисплеем с частотой до 165 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 5, основной камерой на 50 Мп с сенсором Sony IMX906 и аккумулятором емкостью 7400 мАч. 6,83-дюймовый AMOLED-экран обладает разрешением 2800x1272 пикселей. При стандартной частоте обновления в 120 Гц, в отдельных играх и приложениях поддерживаются режимы 144 и 165 Гц. OnePlus 15R получил новый производительный чип Snapdragon 8 Gen 5 и стал одним из первых смартфонов в своем классе с таким процессором. Хотя он немного уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, его мощности достаточно для запуска большинства современных игр на максимальных настройках и решения любых повседневных задач. Пользователям доступны конфигурации с 12 или 16 Гб оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем объемом до 1 Тб.

OnePlus 15R

12ГБ+256ГБ - 36 521 ₽

12ГБ+512ГБ - 41 815 ₽

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнена сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, в отличие от 16 Мп у OnePlus Ace 6T. Емкость аккумулятора составляет 7400 мАч, что меньше, чем у китайской версии OnePlus Ace 6T с 8300 мАч, но больше, чем у флагманского OnePlus 15. Беспроводная зарядка отсутствует, доступна только быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Программное обеспечение OxygenOS 16 базируется на Android 16 и поддерживает ИИ-функции Google, а также ассистента Gemini, который, однако, официально недоступен в России. На корпусе предусмотрена специальная кнопка для быстрого доступа к хранилищу ИИ-заметок, но ее можно настроить и для других целей.OnePlus Pad Go 2 представляет собой значимое пополнение как в линейке бренда, так и на рынке мобильных устройств, благодаря сбалансированному сочетанию возможностей и доступной стоимости. Ключевой особенностью является 12,1-дюймовый экран с разрешением 2.8K и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей выделяется яркостью в 900 нит и необычным соотношением сторон 7:5.

OnePlus Pad Go 2

8ГБ+128ГБ WIFI - 22 103 ₽

8ГБ+256ГБ 5G - 25 799 ₽

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, обеспечивающий плавную работу как в обычных приложениях, так и в играх, позволяя использовать планшет для широкого спектра задач, вплоть до замены персонального компьютера. OnePlus Pad Go 2 доступен в версии с поддержкой 5G и слотом для SIM-карт, что позволяет оставаться на связи независимо от наличия Wi-Fi. Рассмотрите другие параметры, чтобы определить дальнейшие преимущества этого устройства от OnePlus.OnePlus Watch Lite позиционируется как доступный вариант смарт-часов, предлагающий функции, которые ещё недавно были характерны для флагманских устройств. Среди них яркий AMOLED-дисплей и длительное время автономной работы. Смарт-часы оснащены 1,46-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 464 х 464 пикселя, защищённым сапфировым стеклом, а максимальная яркость достигает впечатляющих 3000 нит. Корпус диаметром 44 мм изготовлен из нержавеющей стали марки 316L, толщина часов составляет 8,9 мм, а вес — около 59 г. Устройство работает на платформе OxygenOS Watch 7.1, совместимо с Android и iOS и поддерживает синхронизацию с двумя гаджетами одновременно.

OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite：11 016 ₽

OnePlus Watch Lite с AMOLED-экраном, системой OxygenOS, пыле- и влагозащитой стандарта IP68 и автономностью до 10 дней появились на мировом рынке. Одной зарядки смарт-часам хватает на работу до 10 дней. Среди встроенных функций — мониторинг пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), температуры тела, сна и стресса. Также доступно более 100 спортивных режимов и функция определения падений. Устройство дополнено быстрой зарядкой и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.