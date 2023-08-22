Стартовали наушники Oneodio OpenRock S с открытой передачей звука

Оснащены наушники динамическими драйверами диаметром 16.2 мм с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Для соединения используют Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC. Корпус гарнитуры защищен по стандарту IPX5. Отмечено длительное время автономной работы и возможность заряжать оригинальном кейсе с увеличенной емкостью аккумулятора.
Четыре микрофона здесь используются для умного шумоподавления. Устраняется весь шум окружающей обстановки во время разговоров. Есть поддержка соединения сразу к двум устройствам с быстрым переключением между ними.