Стартовали наушники Oneodio OpenRock S с открытой передачей звука

На Aliexpress стартовали продажи наушников Oneodio OpenRock S, ориентированных на пользователей ведущих активный образ жизни и занимающиеся спортом. Эта модель выполнена в корпусе эргономичной формы и использует открытую передачи звука, как итог владелец не будет испытывать дискомфорт. Из особенностей выделяются динамическое улучшение звука Tube Bass, шумоподавление на основе четырех микрофонов, режим релаксации на йоге.

Оснащены наушники динамическими драйверами диаметром 16.2 мм с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Для соединения используют Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC. Корпус гарнитуры защищен по стандарту IPX5. Отмечено длительное время автономной работы и возможность заряжать оригинальном кейсе с увеличенной емкостью аккумулятора.

Четыре микрофона здесь используются для умного шумоподавления. Устраняется весь шум окружающей обстановки во время разговоров. Есть поддержка соединения сразу к двум устройствам с быстрым переключением между ними.

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