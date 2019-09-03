Стартовали продажи 15,6-дюймовый портативный монитор ASUS ZenScreen Touch

ASUS объявила о запуске в продажу портативного 15,6-дюймового FHD-монитора ZenScreen Touch, который может функционировать в качестве второго экрана для ноутбуков или даже для смартфона. В довершение всего, он будет работать даже с игровыми консолями.

При весе 0,9 кг и толщине всего 9 мм он легко помещается в ваш рюкзак. ZenScreen Touch получил дисплей IPS с разрешением 1,920 x 1080 пикселей, который поддерживает мультитач-входы с 10 точками. Коэффициент контрастности составляет 700: 1.

Мобильное приложение на устройствах Android позволит без проблем отображать и управлять приложениями для смартфонов с помощью портативного экрана. ASUS говорит, что это возможно благодаря точному сенсорному отображению, так что вы можете более удобно решать сложные задачи, такие как редактирование документов или фотографий на большом экране. Поддерживаются различные пропорции и разрешения, но вам нужно будет использовать Android 6.0 или более позднюю версию. Производитель обещает четыре часа работы благодаря батарее емкостью 7800 мАч. Цены на ZenScreen Touch стартуют от $ 660.