Стартовали продажи беспроводной гарнитуры Razer BlackShark V2 Pro

Razer выпустила беспроводную гарнитуру BlackShark V2 Pro. Razer BlackShark V2 Pro использует революционные технология, которые были использованы в недавно выпущенной Razer BlackShark V2.

В Razer BlackShark V2 Pro используется динамик Razer TriForce Titanium размером 50 мм. Гарнитура обеспечивает более яркий и четкий звук. BlackShark V2 Pro оснащена дополнительной технологией THX Spatial Audio с игровыми профилями. Технология гарантирует 360-градусное погружение и дает преимущество в играх. Срок службы батареи - до 24 часов.

Гарнитура Razer BlackShark V2 Pro получила обновленный суперкардиоидный 9,9 мм микрофон Razer HyperClear, будьте уверены что ваши товарищи по команде услышат каждое ваше слово. Razer BlackShark V2 Pro можно подключить через беспроводной приемопередатчик 2,4 ГГц или через съемный кабель 3,5 мм.

Вес гарнитуры всего 320 г. Новинка имеет закрытую конструкцию наушников с мягкими амбушюрами с подкладкой из кожзаменителя для превосходного пассивного шумоподавления. Сверхмягкие амбушюры из пены с эффектом памяти. В амбушюрах и оголовье используется дышащая ткань FlowKnit, она уменьшает выделение пота и тепла во время пользования.

Стоимость беспроводной гарнитуры Razer BlackShark V2 Pro составляет 179 долларов.
Комментарии и отзывы Razer BlackShark V2 Pro
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