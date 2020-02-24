Стартовали продажи флагманского смартфона Redmi K30 5G с большим объемом памяти

Сегодня рынок смартфонов пополнился новой версией смартфона Redmi K30 5G с большим объемом памяти. Итак, конфигурация памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти была оценена в $412. Напомним, что изначально доступны были версии три версии, это: 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти. В марте этого года анонсируют смартфон Redmi K30 Pro 5G, оснащенный платформой Snapdragon 865, и по словам лидера Redmi, он будет стоить однозначно меньше, чем Xiaomi Mi 10.

Redmi K30 5G оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.