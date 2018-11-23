Стартовали продажи гарнитуры Trust GXT 393 Magna

Trust Gaming представил новую беспроводную гарнитуру GXT 393 Magna, поддерживающую максимально реалистичный объемный звук формата Virtual 7.1. Российские геймеры смогут опробовать новинку нидерландского производителя после новогодних праздников, и она наверняка придется по душе каждому, кто выбирает качество. Наша прогрессивная периферия станет отличным подспорьем в наращивании мастерства и самосовершенствовании.

Игры – это далеко не только графика. Нельзя недооценивать силу звука. С помощью Trust GXT 393 Magna вы сможете получить от игр гораздо больше. Невероятные победы и драматические поражения – неотъемлемая часть карьеры геймера. Мощные 50-мм динамики обеспечивают сочный звук, который позволит справиться с любой ситуацией. Объемный звук Virtual 7.1 позволит всегда быть в курсе происходящего вокруг. Вы будете замечать каждый шаг своих врагов! Гарнитура поддерживает беспроводное подключение в радиусе 15 метров. Нужно лишь подключить USB-коннектор к РС, ноутбуку или PS4, и вы немедленно услышите поступь своей победы. Не волнуйтесь о том, что гарнитура разрядится прямо во время напряженной игровой сессии. Одной зарядки хватит на 18 часов использования.

Гарнитура Magna может похвастаться впечатляющим, стильным и роскошным дизайном. Встроенный микрофон и синяя LED-подсветка на чашках довершают образ. Микрофон обеспечивает четную связь без помех. Комфортной игре способствуют мягкие и удобные амбушюры. На чашках гарнитуры расположен переключатель громкости, переключатель режима звучания и кнопка отключения звука/микрофона. Вам даже не придется регулировать размер оголовья. Благодаря эластичному материалу оно всегда будет сидеть на голове идеально. Новая гарнитура Trust GXT 393 Magna появится в магазинах России в январе 2019 года по цене 9999 рублей.