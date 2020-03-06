Стартовали продажи игрового флагмана Black Shark 3 с поддержкой 5G

Сегодня стартовали продажи бюджетного игрового флагмана - Black Shark 3, который стал первым в своём роде на рынке с поддержкой сетей пятого поколения. Новинку можно приобрести за $500 в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Напомним, что гаджет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 270 Гц и временем отклика сенсорной панели 24 мс, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, тройной камерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 13 Мп и датчиком глубины сцены, жидкостной системой охлаждения, аккумулятором на 4750 мАч, а также быстрой зарядкой мощностью 65-Вт.