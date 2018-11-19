Стартовали продажи недорогого смартфона Vivo Tecno Camon 11 стоимостью 8990 рублей

Компания Vivo выпустила в продажу недорогой смартфон Tecno Camon 11 с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1500 на 720 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek MT6739WW и 2 Гбайт ОЗУ. Селфи-камера аппарата снабжена оптическим сенсором на 16 МП. Тыльная камера имеет в наличии два оптических блока, разрешение которых равно 13 МП и 2 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3750 мА.ч. Российскому потребителю уже доступен смартфон Tecno Camon 11. Приобрести новинку можно за 8990 рублей.