Стартовали продажи огромного монитора Philips 439P9H SuperWide с соотношением сторон 32:10. Аппарат получил 43,4-дюймовый экран с разрешением 3840 на 1200 пикселей, контрастность 3000:1, частоту обновления — 100 Гц и время отклика в 4 мс. Новинка также оборудована выдвижной камерой с поддержкой технологии Windows Hello. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Предусмотрены два разъема DisplayPort 1.4, интерфейс HDMI 2.0b и концентратор USB 3.2. Стоимость монитора составляет около 1130 долларов.