Стартовали продажи серии Redmi Note 14 в России

Xiaomi, объявляет о старте продаж серии Redmi Note 14 на российском рынке. Линейка включает четыре смартфона: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14. Благодаря AI-камерам с высоким разрешением, выдающейся прочности и впечатляющему пользовательскому опыту, новая линейка смартфонов позволяет широкой аудитории пользоваться функциями флагманского уровня. Рекомендованная розничная цена смартфонов начинается с 18 990 рублей. Система камер, ставшая основой серии Redmi Note 14, разработана с акцентом на флагманское качество фотосъемки. Варианты смартфонов Pro-версии, оснащенные мощной 200-мегапиксельной профессиональной AI-камерой с оптической стабилизацией, позволяют пользователям запечатлеть даже самые мелкие детали, а расширенные возможности зум-объектива открывают новые горизонты: от захвата мельчайших деталей с помощью 2- и 4-кратного зума оптического уровня до приближения объектов на дальнем расстоянии, например, с помощью 30-кратного цифрового увеличения на Redmi Note 14 Pro + 5G и Redmi Note 14 Pro 5G.

Смартфоны новой линейки Redmi Note 14 отличаются высокой устойчивостью к падениям, брызгам и царапинам. Так, модели Redmi Note 14 Pro + 5G и Redmi Note 14 Pro 5G оборудованы высокопрочным алюминиевым композитным каркасом и дисплеем Corning Gorilla Glass Victus 2, что обеспечивает надежную защиту от падений и царапин. Серия Redmi Note 14 отличается производительностью и длительным сроком службы аккумулятора. Все устройства обладают аккумуляторами, которые сохраняют до 80% своей емкости после 1 600 циклов зарядки. Серия Redmi Note 14 от Xiaomi предлагает пользователям яркий дисплей с частотой 120 Гц, обеспечивающей плавные переходы и высокое качество изображения.
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