Стартовали продажи смартфона Huawei P Smart S

Компания Huawei добавила к своему ассортименту смартфонов новую модель Huawei P Smart S. Смартфон официально доступен для заказа по цене примерно в 260 евро. Смарфон будет работать на операционной системе Android 10 с интерфейсом EMUI 10.1. Пользователю будет доступен сканер отпечатка пальцев под дисплеем.

За производительность отвечает процессор Kirin 710F. На борту 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 6,3 дюймовый дисплей OLED-дисплей с разрешением Full HD + 2400 на 1080 пикселей. Смартфон получил основную камера на 48 Мп, а селфи-камера имеет 16 Мп датчик. В продаже доступно два цвета Midnight Black и Breathing Crystal.