Стартовали продажи смартфона INOI 7 Lite с Android 8 Go за 6490 рублей

2018-09-11, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - INOI 7 Lite; [130]
INOI открыла продажи смартфона INOI 7 Lite на операционной системе Android 8 Go за 6490 рублей. INOI 7 Lite понравится тем, кто ценит большой экран смартфона. Это устройство с ярким 6 дюймовым IPS экраном, разрешением 1440х720 пикселей. Используется надежное 2,5D стекло с небольшим закруглением граней. Благодаря новому модному дисплею 18:9, размер INOI 7 Lite меньше, чем был у смартфонов с соотношением сторон 16:9. Как следствие, гаджет в приятном на ощупь корпусе из поликарбоната удобно лежит в руке.

За быструю работу интерфейса отвечает процессор MediaTek6580 и современный Android 8 Go. Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб. Одновременно поддерживается работа двух SIM-карт. Также на смартфон можно делать качественные фото и видео благодаря двойной камере 13 Мп с автофокусом и фронтальной – 8 Мп. При активном использовании в течении всего дня смартфон можно дополнительно не подзаряжать – емкий аккумулятор 4450 мА*ч позволит оставаться на связи. Несмотря на достаточно большой экран и емкий аккумулятор смартфон весит всего 161 грамм. INOI 7 Lite поддерживает работу с сетями 3G. В скором времени компания откроет продажи 4G версии – INOI 7.

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