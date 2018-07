В продажу вышел новый смартфон Meizu 15 Plus с мощной двойной камерой. Аппарат Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей. В основе Meizu 15 Plus лежит процессор Exynos 8895. Главная камера с функцией трехкратного оптического зума получила два объектива на 20 МП и 12 МП. У фронтальной камеры разрешение составляет 20 МП. Емкость аккумулятора равна 3500 мА.ч. Оценивается гаджет в 45 990 рублей.