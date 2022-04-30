Стартовали продажи смартфонов VIVO X80 и VIVO X80 Pro

Компания VIVO запустила продажи своих новых флагманских смартфонов серии VIVO X80.

Флагман VIVO X80 Pro предлагается в двух версиях на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000. Он оснащен 6,78-дюймовым 2K (3200 x 1440 пикселей) AMOLED-дисплеем Samsung E5 с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса 300 Гц, сканером отпечатков пальцев под дисплеем, фронтальной камерой 32 МП, основной камерой Zeiss (50 МП OIS). Основной модуль, сверхширокоугольный 48 МП, портретный 12 МП и перископический модуль 8 МП с OIS и 5-кратным оптическим зумом), аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт и беспроводной зарядки 10 Вт для других устройств.

Цена и комплектации:

VIVO X80 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ — 3 687 юаней (558 долларов)

VIVO X80 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 3 984 юаней (603 доллара)

VIVO X80 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 4 388 юаней (664 доллара)

VIVO X80 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — 4 850 юаней (739 долларов)

VIVO X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 5 478 юаней (829 долларов)

VIVO X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 5 980 юаней (905 долларов)

VIVO X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ — 6 681 юаней (1011 долларов)

VIVO X80 Pro, Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 5 980 юаней (905 долларов)

VIVO X80 Pro, Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ — 6 681 юаней (1011 долларов)

В свою очередь, VIVO X80 имеет разрешение Full HD+, основную камеру (50 Мп, 12 и 12 Мп), аккумулятор на 4500 мАч, платформу на базе MediaTek Dimensity 9000. Первым регионом, где появились новинки, как и ожидалось стал Китай.