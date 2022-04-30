Стартовали продажи смартфонов VIVO X80 и VIVO X80 Pro

Флагман VIVO X80 Pro предлагается в двух версиях на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000. Он оснащен 6,78-дюймовым 2K (3200 x 1440 пикселей) AMOLED-дисплеем Samsung E5 с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса 300 Гц, сканером отпечатков пальцев под дисплеем, фронтальной камерой 32 МП, основной камерой Zeiss (50 МП OIS). Основной модуль, сверхширокоугольный 48 МП, портретный 12 МП и перископический модуль 8 МП с OIS и 5-кратным оптическим зумом), аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт и беспроводной зарядки 10 Вт для других устройств.
В свою очередь, VIVO X80 имеет разрешение Full HD+, основную камеру (50 Мп, 12 и 12 Мп), аккумулятор на 4500 мАч, платформу на базе MediaTek Dimensity 9000. Первым регионом, где появились новинки, как и ожидалось стал Китай.