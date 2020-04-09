Стартовали продажи защищенного смартфона Ulefone Armor X7

2020-04-09, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Ulefone Armor X7; [49]
Сегодня в продажу поступил защищённый смартфон Ulefone Armor X7, который работает из коробки под управлением Android 10. Приобрести аппарат можно за $85. Напомним, что гаджет получил четырехъядерную однокристальную систему MedaiTek, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, основную камеру на 13 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, батарею на 4000 мАч, модуль бесконтактных платажей NFC с поддержкой Google Pay, а также настраиваемую физическую клавишу. Кроме этого, смартфон поддерживает разблокировку по лицу и идентификацию по отпечатку пальца. Что до защищенности, то Ulefone Armor X7 соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K (может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды).


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