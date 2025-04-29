Стартовали российские предзаказы на CMF Phone 2 Pro

Новейший смартфон от CMF предлагает пользователям 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой Ultra HDR. Дисплей с узкими и симметричными рамками отображает 1,7 миллиарда оттенков и имеет функцию защиты зрения. Фотографические возможности представлены основной камерой 50 Мп, 50 Мп телеобъективом (с 2-кратным оптическим увеличением) и 8 Мп сверхширокоугольным объективом, позволяющими получать отличные снимки вне зависимости от условий освещения. 16 Мп фронтальная камера дополняет систему. Обработка изображений при помощи TrueLens Engine и встроенные фильтры облегчают создание профессиональных фотографий. Быстродействие обеспечивается 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 Elite 5G, созданным в сотрудничестве с CMF.

Благодаря тактовой частоте до 2,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти с функцией RAM Booster и улучшенной на 5% графической подсистеме, чип обеспечивает плавную работу в играх и при одновременном использовании нескольких приложений. Результат тестирования в AnTuTu превышает 710 000 баллов. Батарея ёмкостью 5000 мАч гарантирует до двух дней работы без подзарядки, а благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт можно зарядить аккумулятор до 50% всего за 20 минут. После 1200 циклов зарядки (примерно 3 года эксплуатации) аккумулятор сохранит 90% своей первоначальной ёмкости.

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