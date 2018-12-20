Стартовали российские продажи флагмана Sony Xperia XZ3

В России вышел в продажу смартфон Sony Xperia XZ3. Экран гаджета обеспечивает разрешение 2880 на 1440 пикселей, размер диагонали достигает 6 дюймов. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 Гбайт ОЗУ. Предусмотрены 13-мегапиксельная селфи-камера и 19-мегапиксельная тыльная, а также защита от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP65/68. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Новая версия предлагается исключительно в черном исполнении. Стоимость новинки составляет около 69 990 рублей.