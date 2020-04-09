Стартовали российские продажи смартфона OPPO Reno3 Pro

2020-04-09, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OPPO Reno3 Pro ; [70]
Сегодня в России стартовали продажи смартфона OPPO Reno3 Pro по цене 49 990 рублей. Напомним, что гаджет оснастили 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, врезанной в экран двойной фронтальной камерой на 44 Мп и 2 Мп, основной квадрокамерой на 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Helio P95 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой PowerVR GM 94446, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч, быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт, а также операционной системой ColorOS 7 на базе Android 10.

Кстати, в подарок при покупке в официальном интернет-магазине OPPO пользователи могут получить беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением OPPO Enco Q1.


Комментарии и отзывы OPPO Reno3 Pro
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