Steam Machine будут продавать примерно за 700 долларов

Судя по свежему анализу, Steam Machine вряд ли будет стоить как классическая игровая приставка, но её финальная цена может оказаться не настолько выше, как многие ожидали. В новом видео на YouTube команда LinusTechTips собрала игровой ПК с характеристиками, близкими к тем, что ожидаются у будущей системы Valve. Такая сборка даёт неплохое представление о том, на что сможет рассчитывать Steam Machine, тем более что предполагается акцент на технологию AMD FSR для вывода 4K при 60 кадрах в секунду. Покупая комплектующие по их минимальным ценам, итоговая стоимость вышла в 602 доллара. Однако если собирать такую же систему сейчас, в условиях серьёзного дефицита памяти, который уже заставляет производителей повышать стоимость своих ПК, цена поднимается до 900 долларов.
Даже при выборе более дешёвых комплектующих с сохранением производительности получается около 812 долларов. Valve, впрочем, имеет большое преимущество в виде прямых продаж, позволяющих компании удерживать маржу, которую обычно забирают бренд и розница. Поэтому итоговая себестоимость Steam Machine, которая вряд ли будет ниже 600–650 долларов, будет зависеть от того, какой наценки Valve добивается. Если рынок не преподнесёт новых сюрпризов, инсайдер оценивает возможную цену в 700 долларов — чуть выше текущей себестоимости. Поскольку Steam Machine будет продаваться годами, у Valve будет достаточно времени, чтобы улучшить свою прибыльность по мере падения цен на компоненты.