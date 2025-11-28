Steam Machine будут продавать примерно за 700 долларов

Судя по свежему анализу, Steam Machine вряд ли будет стоить как классическая игровая приставка, но её финальная цена может оказаться не настолько выше, как многие ожидали. В новом видео на YouTube команда LinusTechTips собрала игровой ПК с характеристиками, близкими к тем, что ожидаются у будущей системы Valve. Такая сборка даёт неплохое представление о том, на что сможет рассчитывать Steam Machine, тем более что предполагается акцент на технологию AMD FSR для вывода 4K при 60 кадрах в секунду. Покупая комплектующие по их минимальным ценам, итоговая стоимость вышла в 602 доллара. Однако если собирать такую же систему сейчас, в условиях серьёзного дефицита памяти, который уже заставляет производителей повышать стоимость своих ПК, цена поднимается до 900 долларов.

Даже при выборе более дешёвых комплектующих с сохранением производительности получается около 812 долларов. Valve, впрочем, имеет большое преимущество в виде прямых продаж, позволяющих компании удерживать маржу, которую обычно забирают бренд и розница. Поэтому итоговая себестоимость Steam Machine, которая вряд ли будет ниже 600–650 долларов, будет зависеть от того, какой наценки Valve добивается. Если рынок не преподнесёт новых сюрпризов, инсайдер оценивает возможную цену в 700 долларов — чуть выше текущей себестоимости. Поскольку Steam Machine будет продаваться годами, у Valve будет достаточно времени, чтобы улучшить свою прибыльность по мере падения цен на компоненты.
Техпроцесс 2 нм от TSMC оказался не таким уж дорогим…
При ориентировочной цене около 30 тысяч долларов за пластину, произведённую по 2-нанометровому техпроцесс…
Упаковку OnePlus Ace 6 Pro Max показали на фото …
Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена коробка см…
Honor Power 2 получит батарею на 10000 мАч…
Слухи подтвердились — смартфон Honor Power 2 действительно оснащён аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Устр…
OnePlus Ace 6 получит 50-Мп камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о параметрах смартфона OnePlus Ace 6…
HONOR 500 показали на первом фото …
Сегодня компания HONOR официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии HONOR 500, а сразу после объя…
Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE…
Компания HMD объявила о выпуске защищенного смартфона HMD Secure, который ориентирован на государственный…
В iPhone 18 компания Apple откажется от двухцветного дизайна…
Согласно последним утечкам, Apple намерена сделать дизайн линейки iPhone 18 более единообразным. Об этом …
Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 80 Pro…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 80 Pro, который получил две вер…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor