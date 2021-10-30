SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-C

Многие зарубежные и российские издания рекомендуют SteelSeries Arctis 7 как одну из лучших игровых гарнитур, которые вы можете купить. На данный момент это новейшее устройство, но с дизайном, который не сильно изменился с 2016 года, и он очень нравится потенциальным покупателям своим удобством и комфортом. К счастью, SteelSeries только что анонсировала Arctis 7+ и Arctis 7P+, которые даже лучше того, что вы могли приобрести ранее. Изменения, внесенные компанией, скромны, но нынешние владельцы Arctis 7 оценят их по достоинству. В частности, SteelSeries заменила привередливый порт micro USB, который вы использовали для зарядки гарнитуры, на более современное соединение USB-C. Используя новый порт, можно получить три часа безотказной работы после 15 минут зарядки.

При этом время автономной работы также увеличилось. SteelSeries утверждает, что вы можете получить до 30 часов игрового процесса без подзарядки, по сравнению с примерно 24 часами, которые вы получали в предыдущей версии. Что касается различий между 7+ и 7P +, то их не так много. Вы можете купить последний как в черном, так и в белом цвете, тогда как первый доступен только в черном цвете. Кроме того, 7P + включает поддержку функции 3D Audio на PlayStation 4 и PlayStation 5. Тем не менее, вы можете использовать обе гарнитуры практически с любой системой или устройством, кроме консолей Xbox. Arctis 7+ и Arctis 7P + доступны для покупки сегодня на веб-сайте SteelSeries — младшая модель стоит 170 долларов. Это небольшое увеличение по сравнению с рекомендованной розничной ценой в 150 долларов для Arctis 7 и 7P, но что еще за 20 долларов, если вам больше не нужно иметь дело с micro USB.
Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 7
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