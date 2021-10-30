SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-C

При этом время автономной работы также увеличилось. SteelSeries утверждает, что вы можете получить до 30 часов игрового процесса без подзарядки, по сравнению с примерно 24 часами, которые вы получали в предыдущей версии. Что касается различий между 7+ и 7P +, то их не так много. Вы можете купить последний как в черном, так и в белом цвете, тогда как первый доступен только в черном цвете. Кроме того, 7P + включает поддержку функции 3D Audio на PlayStation 4 и PlayStation 5. Тем не менее, вы можете использовать обе гарнитуры практически с любой системой или устройством, кроме консолей Xbox. Arctis 7+ и Arctis 7P + доступны для покупки сегодня на веб-сайте SteelSeries — младшая модель стоит 170 долларов. Это небольшое увеличение по сравнению с рекомендованной розничной ценой в 150 долларов для Arctis 7 и 7P, но что еще за 20 долларов, если вам больше не нужно иметь дело с micro USB.