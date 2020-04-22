SteelSeries показала гарнитуру в стиле Cyberpunk 2077

После выпуска геймпада Xbox в стиле Cyberpunk 2077, пришел черед за гарнитурой. Компания SteelSeries представила несколько вариантов в стилистике предстоящей игры. За основу были взяты беспроводные наушники Arctis 1 и Arctis Pro.

Версии: Johnny Silverhand Edition и Netrunner Edition. Технические характеристики остались прежними. Наушники получили дизайн в стиле игры. Пользователям будут предложены отдельные комплекты, которые можно заменить в наушниках, они выполнены в дизайне банд Ночного города.

Стоимость наушников составляет 10 тысяч рублей, а комплекты обойдутся вам в 3700 рублей. Будут ли продукты доступны в России, пока что неизвестно.