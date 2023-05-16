SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova 4

Компания SteelSeries официально выпустила свою новую игровую гарнитуру Arctis Nova 4. И хотя сам производитель называет данную новинку наследником бюджетных беспроводных наушников Arctis 1, новая модель Arctis Nova 4 будет продаваться за 120 долларов, что назвать доступным, конечно, язык не поворачивается. За эту цену вы получаете пространственный звук и полностью выдвижной микрофон с шумоподавлением, работающим на основе искусственного интеллекта (интересно, откуда он взялся в бюджетной гарнитуре). SteelSeries утверждает, что микрофон может снизить до 25 дБ фоновых шумов вроде звука набора на клавиатуре или лая собаки.

При этом новые наушники весят 262 г и оснащены поворотными амбушюрами с четырьмя точками регулировки, позволяющими пользователю комфортно подогнать их под разные размеры и формы головы. Также гарнитура Nova 4 быстро заряжается через USB Type-C и обеспечивает шесть часов работы всего за 15 минут на зарядке. Более того, по заявлению компании, наушники могут работать до 36 часов от одного заряда, что всего на два часа меньше, чем более дорогая модель Nova 7. Также стоит отметить, что вся серия Nova 4 использует USB Type-C-приёмник для беспроводного подключения по стандарту 2.4 ГГц, благодаря чему устройство поддерживает работу с Xbox, ПК, PlayStation и Nintendo Switch. Это отличное универсальное решение для тех, кто играет сразу с нескольких устройств, но при этом цена, безусловно, далеко не бюджетная — 120 долларов это крепкий средний класс.
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